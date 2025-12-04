Italiano si conferma in Coppa Italia: il Bologna supera il Parma e accede ai quarti di finale

Quest'oggi sono in programma altre due sfide degli ottavi di Coppa Italia, Bologna-Parma e Lazio-Milan. E pochi minuti fa si è conclusa la prima delle due sfide, iniziata alle 18, con il risultato finale che premia la squadra di Vincenzo Italiano.

Il primo tempo finisce in parità al Dall'Ara

Il primo tempo eppure è finito in partita. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti del Parma, grazie ad una rete, la prima in stagione, di Benedyczak al 13. Gli uomini di italiano non mollano di un centimetro, riuscendo a trovare il pareggio con Rowe al 38': per l'ex Marsiglia, oltre alla prima stagionale, si tratta anche della prima rete con la maglia rossoblu.

Castro di testa regala i quarti di finale a Italiano

E dopo un secondo tempo molto equilibrato l'episodio decisivo arriva nei minuti finali, quando all''89 Castro, sfruttando un preciso cross di Holm, supera Guaita e regala il passaggio del turno al Bologna. Il risultato finale è 2-1 per i padroni di casa. Ai quarti di finale gli uomini dell'ex viola Vincenzo Italiano troveranno la vincente dell'ottavo di questa sera tra Lazio e Milan.