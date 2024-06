Pirlo cerca rinforzi dalla Fiorentina per riprovare a salire in Serie A. Sono ben quattro i giovani visionati

Il responsabile del calciomercato della Sampdoria, Andrea Mancini, è al lavoro per individuare nuovi talenti che possano rinforzare la squadra, scrive Club Doria 46. Tra i profili sotto osservazione ci sono quattro giocatori di proprietà della Fiorentina, in prestito alla Ternana in Serie B nella scorsa stagione.

Due centrali per Pirlo?

Il primo è Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003, che ha disputato 27 partite nella scorsa stagione, con due gol e un assist. La sua solidità difensiva e la capacità di contribuire in fase offensiva lo rendono un candidato ideale per il reparto arretrato della Samp.

Il secondo è Christian Dalle Mura, anche lui difensore centrale, classe 2002, 14 presenze stagionali. Nonostante la giovane età, ha grande maturità e affidabilità, caratteristiche che potrebbero essere preziose per la squadra di Pirlo.

E poi Amatucci e Distefano

Lorenzo Amatucci, centrocampista del 2004, ha giocato 18 partite, e due assist. La sua abilità nel gestire il gioco a centrocampo e la visione potrebbero aggiungere qualità al centrocampo doriano. Infine, Filippo Distefano, attaccante classe 2003, 33 partite a Terni, con ben sette gol e due assist. La sua capacità di trovare la rete e di creare occasioni per i compagni lo rendono un profilo molto interessante.