Pagliuca: "La Fiorentina ha giocato tutti i duelli senza mezzi termini. De Gea non è quasi mai stato impegnato"

L'ex portiere di Inter e Bologna, Gianluca Pagliuca, ha commentato la partita fra i felsinei e la Fiorentina a Radio Nettuno Bologna Uno. Una vittoria importantissima per i viola, un'altra sconfitta per gli uomini di Italiano che non riescono ad uscire dalla crisi.

Prestazioni a confronto

“La Fiorentina ha giocato meglio niente da dire, hanno vinto i duelli senza mezzi termini - ha detto Pagliuca - Il Bologna forse era stanco e loro hanno meritato ampiamente la vittoria. I rossoblù non sono guariti del tutto e ieri si è visto".

Bloccati dalla difesa viola

L'ex portiere ha continuato poi l'analisi della partita: “Il Bologna ha fatto il primo tiro in porta alla fine della partita, De Gea non ha quasi dovuto parare nel corso del match. Gli avversari studiano e sanno che se fermano Odgaard e Castro nascono dei problemi”.