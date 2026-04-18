Zaniolo sbaglia un'occasione gigantesca, vince il Parma e allunga sulla Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Il Parma esce vittorioso dalla trasferta in campionato contro l'Udinese. La squadra allenata da Cuesta porta a casa un altro successo per 1-0, grazie al gol siglato al 51' da parte di Elphege.
Occasionissima
Vano il forcing dei friulani nell'ultma mezz'ora di gioco. Al 73' è arrivata l'occasione migliore con Gueye che ha preso la traversa di testa, da due passi poi, l'ex Fiorentina Zaniolo ha messo incredibilmente fuori, sempre con un'incornata.
Come cambia la classifica
Con il successo odierno, il Parma può dirsi definitivamente salvo, avendo raggiunto quota 39 punti, quattro in più rispetto alla Fiorentina che, quindi, in nessun caso potrà raggiungere i ducali al termine di questa giornata. L'Udinese resta a quota 43.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.