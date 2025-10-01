"L'obiettivo è vincere la Conference League" quelle parole di Pradè scolpite nella pietra

“La Conference League? Quest’anno l’obiettivo è vincere, ci siamo andati sempre vicino nelle ultime stagioni, ci sentiamo addosso questa responsabilità ma siamo convinti di essere attrezzati per farlo”. Parole scolpite nelle pietra e pronunciate dal direttore sportivo, Daniele Pradè.

Strada tracciata

Dichiarazioni queste che mettono pressione al tecnico Stefano Pioli e alla squadra, ma che sono chiarissime e tracciano la strada da seguire in Europa.

Il centenario da festeggiare come si deve

Del resto la Fiorentina vede davanti a sé arrivare quel 2026 che rappresenta un anno molto particolare per la propria storia, perché è quello del centenario dalla nascita. E il club viola lo vuole festeggiare al meglio portando a casa un trofeo che manca da tanto tempo. La storia si è fermata al 13 giugno 2001 e alla Coppa Italia firmata Toldo, Rui Costa e Nuno Gomes.