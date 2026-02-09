L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV, intervenendo sulla pareggio dei viola contro il Torino e su alcuni singoli.

Sulla partita contro il Torino

“L’atteggiamento dei giocatori è un problema, perchè camminano. Paratici non va in campo, lui di calcio ci capisce e arriva e dice mettiamo la testa nel carro armato. Quando un direttore arriva e dice che siamo fragili dopo che lo ha detto anche Vanoli, c’è un problema grosso"

Sui giocatori

“Questi sono giocatori normali e sopravvalutati e senza palle. L’allenatore non sa più quello che fa perché questi calciatori non hanno una minima reazione. Questi giocatori sono limitati. Loro pensano di essere dei fenomeni. Io sono l’ultimo che deve parlare perché di cazzate ne ho fatte tante. Ma tu Kean sei ultimo in classifica e ti presenti con i capelli rossi?”.