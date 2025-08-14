Infortunio nel reparto difensivo per il Torino: un ex Empoli mancherà per la Fiorentina

Il Torino deve fare i conti con un infortunio nel reparto difensivo, a poco più di una settimana dall'inizio del campionato. Al Filadelfia si è infatti fermato Ardian Ismajli, centrale di difesa ex Empoli.

La nota del Torino

"Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra", fa sapere il club granata attraverso un comunicato ufficiale.

Salterà la Fiorentina

Il kosovaro naturalizzato albanese, uno dei volti nuovi dell'estate torinese prelevato a parametro zero dall'Empoli, ne avrà per circa un mese. La sua avventura in granata, quindi, inizierà dopo la sosta per le nazionali di settembre, con il tecnico Baroni che non lo avrà a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Modena e per quelle di campionato contro Inter e Fiorentina (il prossimo 31 agosto).