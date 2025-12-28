Martorelli: "La squadra è senza anima. Spero che Paratici possa stravolgere un po', ma senza svolte clamorose..."

L'agente di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la drammatica situazione che sta vivendo la Fiorentina.

Situazione dirigenziale

“Quello che è successo alla Fiorentina è sotto gli occhi di tutti - ha detto Martorelli - Le dimissioni di Pradè hanno creato un vuoto dirigenziale importante, l'arrivo di Paratici potrà permettere di sistemare alcune cose nel mercato di gennaio. La sconfitta di oggi però segna un dato molto negativo di questa squadra. La situazione è' tragica, mi sono permesso di dire dopo la vittoria con l'Udinese di non entusiasmarsi e non pensare che fossero risolti i problemi”.

Le prestazioni della squadra

Martorelli ha poi proseguito analizzando la prestazione della squadra contro il Parma: “Questa è una squadra senza anima, e lo dico da mesi. Se uno vede le altre che giocano per la salvezza hanno un ardore diverso rispetto a quel che fa vedere la Fiorentina. Paratici spero possa stravolgere un po' i piani di questa squadra, inserire almeno 3-4 giocatori che possano portare , entusiasmo, intraprendenza, coraggio per liberarsi da questa situazione di negatività che circonda tutto l'ambiente. La squadra è affossata su se stessa, se non ci saranno svolte clamorose, la situazione da tragica diventa drammatica”.