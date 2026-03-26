Il difensore della Fiorentina in prestito al Forlì, Mirko Elia, si sta ritagliando molto spazio in Emilia-Romagna nel club di Serie C e ha parlato a notiziariocalcio.com della sua esperienza, la prima nei professionisti.

‘Rifarei mille volte la scelta di andare a Forlì’

“La stagione sta procedendo nel migliore dei modi e sono decisamente soddisfatto di quanto fatto finora. Sinceramente non mi aspettavo di giocare così tanto, pur avendo l'ambizione di voler dire la mia: per quest'anno, quindi, non posso proprio lamentarmi. Per quanto riguarda la squadra, credo che formiamo un ottimo gruppo. Nell'ultimo periodo la fortuna non è stata dalla nostra parte e stiamo raccogliendo meno rispetto a quanto produciamo sul campo, ma non ho mai messo in dubbio le nostre capacità. Sono felice di aver scelto il Forlì e rifarei questa scelta altre mille volte”.

‘Mi piace Chiellini, sogno la Serie A’

“La differenza più marcata rispetto al campionato Primavera risiede nell'importanza del risultato: qui c'è molta pressione. Anche se alla Fiorentina le aspettative erano comunque alte, si trattava pur sempre di settore giovanile e il peso del punteggio finale era relativo. In Serie C, invece, c'è molta più fisicità, intensità e un agonismo decisamente superiore. Personalmente mi piace moltissimo Chiellini per il suo modo di difendere e per la fame in ogni chiusura. Per quanto riguarda le mie ambizioni personali, cerco di dare sempre il massimo e di vivere giorno per giorno, prendendo ciò che viene. Lavoro duramente per raggiungere l'obiettivo che ogni bambino sogna, ovvero giocare in Serie A, ma sono convinto che sia necessario procedere per piccoli step, affrontando traguardi raggiungibili un passo alla volta”.