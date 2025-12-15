Toldo: "L'unico appiglio per la Fiorentina si chiama Vanoli, solo lui può dare la scossa"

L’ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, intervenuto all’interno di Radio Anch’io Sport, ha parlato della formazione viola che è ultima in Serie A.

Vanoli

“Mi dispiace tanto – ha detto - Non ho visto bene la Fiorentina quest’anno, neanche contro l’Inter, sembrava una squadra scarica. L’unico appiglio credo che sia Vanoli. E’ arrivato da poco e non può cambiare questa situazione istantaneamente. Ma credo che possa dare la scossa”.

Paura

Poi Toldo ha anche detto: “Quello di Firenze è un ambiente duro, i tifosi sono molto attaccati alla squadra, li vedo male, male, perché non riescono a vincere neanche contro le dirette concorrenti. I giocatori si devono togliere la paura, tanto peggio di così non può andare, e giocare per divertirsi. Non sono ancora tanti i punti di differenza con la zona salvezza, devono crederci di più”.