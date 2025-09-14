Christensen torna a vedere viola...e perde. Dice di no a Barry ma non basta
Bianconeri contro viola. No, non si è disputato uno Juventus-Fiorentina in terra austriaca quest'oggi, bensì la sfida, importante per la Bundesliga austriaca tra Sturm Graz e Austria Vienna.
Ad imporsi sono stati proprio quest'ultimi: vittoria di misura per 1-0 grazie al gol decisivo siglato da Eggstein al 22'.
Christensen
In campo c'era anche il portiere, di proprietà della Fiorentina, Oliver Christensen, che niente ha potuto sulla rete dell'Austria Vienna, ma che, al 77', ha evitato che la sua squadra subisse il raddoppio, respingendo una conclusione di Barry.
Quinto posto
Dopo questo ko, lo Sturm Graz si ritrova ad essere al quinto posto, con nove punti, a sette lunghezze di distacco dal Rapid Vienna, già staccato da tutto e tutti nonostante si sia arrivati solamente alla quinta giornata.