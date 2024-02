Pruzzo: "L'Inter sarà pure una schiacciasassi ma a Firenze ha sempre attaccato la Fiorentina. Nerazzurri solo in contropiede"

Sabato prossimo la Roma ospiterà l'Inter in campionato. Sarà la gara più importante della prossima giornata, una di quelle che anche la Fiorentina seguirà con un occhio di riguardo, nella speranza di poter recuperare qualche punticino e per ritornare in corsa per la zona che conta della classifica.

“La partita l'ha fatta la Fiorentina”

Recentemente i nerazzurri sono proprio venuti a giocare al Franchi e non hanno fatto una grande impressione all'ex bomber di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo: “Sarà pure un’Inter schiacciasassi - ha detto l'ex attaccante a Radio Radio - ma io ho visto la partita a Firenze e ha sempre attaccato la Fiorentina. L’Inter ha costruito la sua gara solo sui contropiedi”.

Inter, tre punti a Firenze, ma…

La squadra di Inzaghi nella sua trasferta toscana è riuscita a portare a casa i tre punti, ma nel secondo tempo è stata messa in difficoltà da quella di Italiano che ha avuto anche la grande opportunità di pareggiare con su rigore. Penalty purtroppo sbagliato da Gonzalez.