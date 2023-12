Servono le cessioni per progettare il mercato italiano della Fiorentina: Pierozzi saluta, in attacco spunta l'ipotesi di una partenza per fare spazio

Le linee guida per questo mercato invernale in casa Fiorentina sono chiare. In primis è stato Italiano, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, a dare un input alla società sui colpi mancanti per una rosa ridotta all'osso a ridosso di un mese molto importante per la squadra viola, non solo fronte mercato, ma anche sul fronte campionato. Da ora in poi, se si vuole puntare all'Europa che conta, ogni partita sarà una mezza finale.

I due punti per il mercato di riparazione

E se la Fiorentina ha dimostrato di voler puntare su ragazzi italiani per la crescita della squadra del futuro, anche a gennaio ci si concentrerà soprattutto sul calciomercato che offrirà il Bel Paese. L'altra faccia della medaglia, dice una cosa semi scontata, vista la rosa bella ampia a disposizione di Italiano: entra qualcuno solo se qualcuno dice addio.

Una partenza certa in difesa e una probabile in attacco

Niccolò Pierozzi sembra già avere le valigie pronte per dire addio in prestito, direzione La Spezia, dove il ragazzo doveva già andare in estate prima che saltasse tutto per il suo infortunio. In attacco, invece, prende quota l'addio di Josip Brekalo, arrivato un anno fa dal Wolfsburg e che non ha lasciato benché minimo segno di sé in viola. La ragione del suo addio potrebbe essere prettamente numerica, visto che è arrivato per pochi milioni e se ne andrà, immaginiamo, per altrettanti pochi milioni. L'avventura in viola di certo non ho ha fatto crescere di valore.