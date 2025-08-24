​​
Cosmi: "Ci sono otto squadre che lottano per la Champions. Dal Napoli alla Fiorentina può succedere di tutto"

Redazione /

Mancano poche ore all'inizio della stagione della Fiorentina. La squadra di Pioli si presenta ai nastri di partenza come una possibile mina vagante, capace di dare più i qualche fastidio a quelle squadre in lotta per lo scudetto. Anche l'ex allenatore Serse Cosmi ha fatto il suo pronostico sulla stagione viola durante a SportMediaset.

"Sarà un campionato aperto - ha detto l'ex allenatore -guidato dalle solite sette/otto società che si giocheranno la zona Champions. Dal Napoli alla Fiorentina, tutto può succedere".

