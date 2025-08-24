Cosmi: "Ci sono otto squadre che lottano per la Champions. Dal Napoli alla Fiorentina può succedere di tutto"
Mancano poche ore all'inizio della stagione della Fiorentina. La squadra di Pioli si presenta ai nastri di partenza come una possibile mina vagante, capace di dare più i qualche fastidio a quelle squadre in lotta per lo scudetto. Anche l'ex allenatore Serse Cosmi ha fatto il suo pronostico sulla stagione viola durante a SportMediaset.
"Sarà un campionato aperto - ha detto l'ex allenatore -guidato dalle solite sette/otto società che si giocheranno la zona Champions. Dal Napoli alla Fiorentina, tutto può succedere".
