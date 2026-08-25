M. Orlando: “Bisogna avere il coraggio di vendere Fagioli e schierare Oulaï, Ndour è lento. Pellegrino non può giocare senza esterni”

L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha detto la sua a ToscanaTV sull’avvio disastroso di campionato della Fiorentina, che ha perso 4-0 fuori casa contro la Roma.

‘Ndour lento, perché Kean non ha giocato?’

“Senza voler parlare di crisi e aprire polemiche inutili, perché Grosso è l’allenatore e dobbiamo sostenerlo, all’Olimpico ha sbagliato formazione… perché non ha giocato Kean? La Fiorentina ha preso dei gol sciocchi, con errori commessi nella propria area piccola, non ha funzionato nulla. Sembra che non ci sia un’idea di gioco, non è questa la Fiorentina. Bisogna avere il coraggio di vendere Fagioli e schierare Oulaï. Ndour intoccabile? Mi spiace, ma è lento, nel calcio di oggi serve dinamismo”.

‘La Fiorentina dovrà chiudere bene il mercato’

“Per giocare in questa squadra, Pellegrino non è adatto se non arriva un esterno, non può giocare con due trequartisti. Gli sono arrivati pochi palloni, Ndicka è tra i difensori più forti in Italia, però… se passi da Kean a Pellegrino… Mastantuono ha talento e tenta la giocata, in lui ci possiamo sperare. La Fiorentina dovrà lavorare bene sul mercato nell’ultima settimana, serve un centrocampista con caratteristiche diverse e un esterno”.