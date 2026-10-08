Tra critiche e perplessità, Ndour è riuscito in una vera impresa. E ora ha gli occhi addosso di tutti - VIDEO

Adesso su Ndour ci sono addosso gli occhi di tutti, anche di grandissimi club. Quello che sta facendo il centrocampista della Fiorentina, a 22 anni, in Serie A ma anche in Under 21 è qualcosa che non passa inosservato. Ultima ciliegina quella rete da settanta metri, che sta convincendo anche Mancini a dargli una chance nella nazionale maggiore. Certo, non sarà privato dell'Europeo Under 21 ma qualche convocazione con i grandi ci sarà.

Hanno sempre puntato su di lui

Arrivato a Firenze non aveva rubato gli occhi. Alto, possente fisicamente sì, ma all'inizio un po' lento. Sembrava essere uno dei tanti calciatori presi nella mischia e destinati a finire nel dimenticatoio. Invece un po' tutti gli allenatori, anche dopo partite non brillanti, lo hanno sempre confermato, hanno sempre puntato su di lui. Segno che ci vedevano qualcosa, segno che soprattutto negli allenamenti durante la settimana, faceva intravedere il suo potenziale.

Uno dei più promettenti

Oggi è diventato uno dei giovani italiani più promettenti, un titolare nella Fiorentina di Vanoli che lo aveva già valorizzato la scorsa stagione, quando soprattutto a centrocampo i problemi non mancavano. La Fiorentina, che lo ha acquistato dal Paris Saint Germain per cinque milioni (più il 50% di una futura, eventuale, rivendita), lo ha blindato fino al 2029, ma presto si siederà al tavolo per ridiscutere cifra e durata per un giocatore i cui margini di miglioramento sono ancora tanti, soprattutto dal punto di vista tattico e della continuità di rendimento.

Smentiti tutti

Tiro da fuori, gestione del pallone, temperamento, ha tutto Ndour per migliorare ancora, e anche l'età e il tempo per farlo. Poi starà a Vanoli e a chi lo allenerà in futuro provare ed esaltarne al massimo le doti e lavorare sui particolari. Ma tra critiche e perplessità, intanto Ndour è riuscito in una cosa non semplice: smentire tutti e reagire. Diventando un punto fermo, non soltanto in viola.