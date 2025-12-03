Per un Dodô deludente, c'è un Kayode in splendida forma. La statistica che incorona l'ex Fiorentina in Premier League
Nel momento in cui la Fiorentina, ultima in classifica, sembra non riuscire a trovare alcuna soluzione per uscire dall'incubo, tornano alla mente anche certi calciatori che, forse troppo frettolosamente, sono stati ceduti e che invece allo stato attuale delle cose avrebbero fatto più che comodo. Uno di questi è Kayode, partito perché chiuso da Dodo: a vedere le prestazioni del brasiliano, oltre all'infortunio di Lamptey, il rimpianto è inevitabile.
Record in Premier League
A maggior ragione se si osserva quanto di buono Kayode sta facendo in Inghilterra, con la maglia del Brentford. Secondo le statistiche di wyscout, infatti, l'ex esterno viola è il calciatore con più dribbling riusciti in tutta la Premier League: sono 24 finora, meglio di Semenyo, Pedro Neto e persino Saka dell'Arsenal. Grandi numeri, enormi rimpianti.