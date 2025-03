Se c'è una minima chance di uscire con dei punti dal Maradona, questa prende il nome di David De Gea

Le mani su Napoli prima di tornare a parare anche in Europa. L’uomo più evocato degli ultimi giorni dai tifosi della Fiorentina è indubbiamente David De Gea, apre la Repubblica questa mattina in edicola.

Oggi (finalmente) torna De Gea

Oggi lo spagnolo tornerà titolare tra i pali, in un match difficilissimo contro una squadra che lotta per lo scudetto. Palladino ad Atene aveva schierato Terracciano, così come accaduto in altre 5 gare (su 8 totali, considerando i playoff, ndr) disputate dalla Fiorentina in Conference. Oggi De Gea si riprende la titolarità, ma resta da capire se accadrà lo stesso anche giovedì col Panathinaikos…

Se la Fiorentina è (ancora) in alto lo deve anche a lui

In questa stagione, De Gea ha giocato 24 partite in campionato, 26 totali considerando appunto il play off. 25 i gol subiti in serie A, praticamente la media di uno a gara. La partita migliore? Con il Milan, con tanto di due rigori parati. Ma i miracoli sono stati tantissimi, dalla Lazio alla Roma, passando per Genoa, Como e Juventus tanto per citarne alcuni. E oggi le possibilità di uscire con dei punti dal Maradona passano sicuramente dalle sue mani (e dai piedi di Kean).