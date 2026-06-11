I due soli punti fermi: ecco perché Thorstvedt e Miretti sono in gioco per venire a Firenze

Thorstvedt e Miretti servono alla Fiorentina? Ma non ci sono già tante mezzali in rosa?

Due intoccabili e poi…

Per rispondere a questa domanda bisogna partire da un assunto: solo Fagioli e Ndour sono intoccabili nel centrocampo viola. Tutti gli altri, forse con la sola esclusione di Mandragora, potrebbero fare le valigie. Perfino Brescianini e Fabbian, che pure sono stati riscattati recentemente dalla società, a salvezza acquisita.

Ecco dunque spiegato il perché i due hanno possibilità di venire a Firenze, nonostante un certo sovraffollamento nel ruolo.

Giocatori di rientro

Difficile, per non dire impossibile che fra i giocatori di rientro, ovvero Richardson e Sohm, qualcuno possa avere una chance. Mentre una valutazione andrà sicuramente fatta per Amatucci, l'unico fra i centrocampisti con le caratteristiche da vice Fagioli.