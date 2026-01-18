Martinez Quarta: "Grazie presidente, è stato un piacere conoscerti. Dispiace non averti visto gioire insieme alla tua Fiorentina"

Su Instagram è arrivato anche il ricordo del Chino Martinez Quarta per Rocco Commisso, scomparso ieri notte. L'ex difensore viola lo ha ricordato con una foto e un messaggio.

Le parole del Chino

"Riposa in pace presidente. Grazie di tutto, è stato un piacere conoscerti. Dispiace non averti visto gioire insieme alla tua Fiorentina. Il tuo legame resterà per sempre".