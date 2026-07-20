Galli: "Thorstvedt? Siamo tanti in mezzo e serve evitare le polemiche come la peste. Abbiamo già dato. L'esterno..."

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo sul mercato viola e sulla quella che è la situazione in casa viola.

Sul mercato

“Per L'esterno d'attacco dipende molto da quello che vuole fare Grosso. Certo se parliamo di conoscenza anche io voto Laurientè, perché ce l'ha già avuto al Sassuolo. Thorstvedt? Anche lui è un profilo di cui Grosso ha sempre parlato bene. Però se non esce qualcuno a centrocampo iniziano ad essere tanti lì in mezzo".

Sulla stagione attuale

“Io credo che l'importante quest'anno sia mettere le cose in chiaro ed evitare polemiche come la peste. Abbiamo già dato. Con chi prendiamo dobbiamo essere chiari sullo spazio a disposizione. Ci sono Ndour, Mandragora, c'è ancora Fabbian, Brescianini… Sono tanti. Abbiamo un allenatore giovane, un direttore competente. Possiamo fare bene, ma serve tranquillità”.