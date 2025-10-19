In Italia è vietato segnare ma così Atalanta e Lazio si allontanano dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un piccolo passetto in avanti ma che le allontana dalla Fiorentina: anche a Bergamo non si è segnato, in una giornata di Serie A che al momento recita più partite (otto) che palloni in porta (appena sei). La sfida delle 18 tra Atalanta e Lazio è finita dunque 0-0, nonostante diverse occasioni per i nerazzurri, tra cui un palo di Zappacosta al 72'.

E la Fiorentina, in questo momento, è ultima

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Inter 15, Milan 13, Bologna 13, Juventus 12, Como 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 9, Udinese 8, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 8, Lecce 6, Parma 6, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 3.