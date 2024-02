Niang: "Abbiamo incontrato una bella Fiorentina, era importante non perdere per continuare il nostro buon momento"

L'attaccante M'Baye Niang, autore del gol su rigore del pareggio dell'Empoli contro la Fiorentina, è intervenuto a DAZN a fine gara: “Questa è stata una partita molto importante, abbiamo incontrato una bella squadra. Era importante non perdere per continuare il nostro buon momento, abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, dobbiamo continuare in questo modo per salvarsi".

E aggiunge: “Forza del gruppo? Abbiamo una squadra che lotta, che non molla mai. Oggi sapevamo che era una partita difficile, ma non abbiamo mollato e alla fine abbiamo pareggiato”.