Solomon: "Non mi spiego che cosa sia successo a fine partita, sono frustrato e dispiaciuto per squadra e tifosi"
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'esterno d'attacco della Fiorentina Manor Solomon, autore del primo gol viola nel pareggio per 2-2 contro il Torino, è stato intervistato da Sky Sport a fine partita.
Sui minuti finali contro il Torino
Sul gol incassato alla fine dai viola Solomon ha commentato: "Sono frustrato e dispiaciuto, non mi spiego cosa sia successo alla fine. Mi dispiace per la squadra e per i tifosi".
Sul suo approccio alla Serie A
E alla domanda su come si sta trovando in Serie A ha risposto: "Sono molto contento per il gol e per il mio approccio nella Serie A. Lavoro per la squadra e sono felice di come sta andando, anche se sarei stato più felice con i tre punti presi".
