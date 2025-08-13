Nuova squadra e nuova maglia: Sottil rompe col passato e sceglie un numero inedito per la sua avventura a Lecce

Nuova avventura e nuovo numero di maglia per Riccardo Sottil. L'esterno classe 1999 è appena passato dalla Fiorentina a Lecce, per effetto di un'operazione in prestito oneroso di un solo anno.

Maglia numero 23

Negli anni alla Fiorentina Sottil ha indossato dapprima il 33 e poi il numero 7, mentre nella breve e anonima parentesi al Milan aveva scelto il 99. Adesso, da nuovo giocatore del Lecce, il figlio d'arte indosserà la maglia numero 23.