Corriere Fiorentino: Tre colpi per Palladino

Tre pagine dedicate stamani alla Fiorentina sul Corriere Fiorentino.

Pagina 2

Dedicata esclusivamente al mercato: "Tre colpi per Palladino". Sottotitolo: "L’esordio al Tardini ha mostrato i limiti della rosa, l’allenatore lo ha rimarcato a fine partita: "Siamo ancora in costruzione". In arrivo un rinforzo per reparto". Sommario: "In difesa occhi su Sagnan e Sutalo. Bove o Lovric per la mediana".

Pagina 3

Qui leggiamo: "L’Atalanta di nuovo su Nico, ma la Juventus non molla I viola si preparano all’asta". Sottotitolo: "L’interesse dei due club può far lievitare il prezzo sopra i 30 milioni".

Pagina 4

Infine leggiamo: "Il 'guaio' inaspettato di Gudmundsson Richardson già pronto per la Conference". Sottotitolo: "I due nuovi arrivi al Tardini non si sono visti. Per l’islandese problema muscolare e debutto dopo la sosta".