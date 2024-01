La Fiorentina ci prova in ogni modo per Karlsson. Ma il Bologna scuote la testa: l'esterno non è sul mercato

La Fiorentina è interessata all'esterno del Bologna Jesper Karlsson. Ci sono stati tentativi, da parte di entrambe le società, per un principio di scambio con un esterno viola: no a Brekalo, da valutare Ikoné. Tuttavia, nessuna trattativa potrà far vacillare i rossoblù.

Il “no” del Bologna

Karlsson non è sul mercato e il Bologna non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte per lui: così afferma Tuttomercatoweb.com. Non ci sono, quindi, possibilità per scambi di esterni, anche perché Thiago Motta conta di riavere lo svedese a disposizione al più presto. E avrà spazio, visto lo stop di Ndoye e un Orsolini non ancora al 100%.