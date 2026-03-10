Un'altra settimana che comincia con un programma diverso. Ma Kean ha un chiaro obiettivo...

Un'altra settimana che per Moise Kean riparte con un percorso personalizzato.

Problema alla tibia

L'attaccante della Fiorentina deve ancora risolvere il problema alla tibia che gli ha impedito di giocare domenica scorsa contro il Parma. Per questo motivo sta seguendo un programma che non prevede ancora la sua presenza in gruppo.

Crescendo graduale

Nella testa e nei dati dello staff medico, sarà un crescendo graduale che dovrebbe portare il giocatore ad essere presente contro la Cremonese lunedì prossimo, in quella che è la partita più importante di questo periodo fatto da molti scontri diretti.

Ieri al Viola Park

Kean era presente ieri al Viola Park assieme ad altri giocatori acciaccati o reduci da infortuni. E' chiaro che tutti gli occhi siano puntati su di lui in questo momento perché rappresenta, pur tra tante difficoltà, l'arma offensiva più importante a disposizione di Vanoli.