La probabile formazione della Fiorentina: squadra che vince non si cambia, idem il modulo. Ballottaggio tra Fortini e Viti per una maglia

Dopo la prima e roboante vittoria in campionato arrivata al ‘Franchi’ contro l’Udinese la Fiorentina si appresta a giocare la sua ultima gara del 2025 in casa del Parma. I ducali si trovano al quart’ultimo posto in classifica a quota 14 con una partita da recuperare, e per i viola è importante poter far risultato contro una diretta concorrente per la salvezza.

Le possibili scelte di Paolo Vanoli

Riguardo alla formazione da schierare allo stadio ‘Tardini’ il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli non dovrebbe cambiare niente o quasi rispetto a quella messa in campo contro i friulani, anche per quanto riguarda il modulo con la difesa a quattro. Restano ai box gli infortunati Fazzini e Pablo Marì, oltre a Richardson non convocato per scelta tecnica, mentre la novità è il ritorno di Gosens che con tutta probabilità non inizierà subito da titolare.

In porta ci sarà De Gea, nominato nuovo capitano dei viola, e la linea difensiva verrà composta da Dodò, Comuzzo, Pongracic, e Fortini, quest’ultimo chiamato a sostituire sulla sinistra lo squalificato Ranieri, ma resta in corsa anche Viti per coprire questo ruolo. A centrocampo si dovrebbero rivedere Mandragora, che ha smaltito subito il piccolo infortunio accusato in campo domenica scorsa, e Fagioli, con Parisi e Ndour ai lati. In attacco Gudmundsson è pronto ad agire alle spalle dell’unica punta Kean.

La probabile formazione

Fiorentina (4-4-1-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Fortini; Parisi, Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson; Kean.