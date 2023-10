Il giocatore del Ferencvaros Dávid Sigér ha parlato nel post partita del Franchi della prestazione della squadra ungherese contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sapevamo che la Fiorentina era in fiducia e questo era evidente anche in campo. Nel primo tempo, tuttavia, siamo stati molto più pericolosi di loro e quello che avevamo preparato si stava concretizzando, nonostante anche loro hanno avuto le loro chance. Nella ripresa siamo calati. Loro hanno messo in campo giocatori di qualità sia in mezzo al campo che sugli esterni e tutto è cambiato. Erano molto più veloci e noi stanchi.

Per portare a casa il risultato dovevamo essere leggermente più sfrontati, più ruvidi. Ovviamente eravamo sotto pressione ma dispiace un po' per come è andata perché la potevamo vincere chiudendo la gara con un terzo gol".