Paratici, la Fiorentina fa sul serio: avanzano con decisione le trattative tra le parti. Il dirigente avrebbe dato l'ok

La situazione legata alla trattativa tra la Fiorentina e Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus oggi in forze al Tottenham, si sta evolvendo con rapidità costante. Sembrerebbe essere lui l'uomo scelto per prendere in mano il ruolo di Head of Football della società gigliata.

Sempre più intesa

Una figura di calcio, sicuramente, ad oggi manca in questo organigramma. Anche per questo, i contatti tra le parti stanno accelerando vertiginosamente: la Fiorentina, secondo Matteo Moretto, starebbe “spingendo per convincere l'attuale dirigente del Tottenham ad accettare la proposta quinquennale”. La situazione, sempre secondo il giornalista sportivo, sarebbe “pronta ad una svolta a stretto giro”.

Il via al progetto

Starebbe per partire, quindi, l'avvio della grande rivoluzione sportiva che dovrà inevitabilmente intraprendere la Fiorentina, nella minima speranza di salvare il salvabile. Paratici, inoltre, ritroverebbe a Firenze numerosi giocatori già avuti in organico nel suo passato alla Juventus: la sensazione è che a breve arriveranno ulteriori aggiornamenti sulle trattative, con Paratici che gradirebbe la destinazione fiorentina.