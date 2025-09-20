Beltran entra e il Valencia segna e vince. Una buona iniziativa dell'argentino ma il bonus resta ancora una chimera

Altro giro e altro spezzone di partita per Lucas Beltran con il Valencia. L'attaccante arrivato nella Liga in prestito dalla Fiorentina è nuovamente partito in panchina e ancora una volta entrato nella fase finale del match.

Cinque minuti in più in campo per l'argentino rispetto a quanto fatto nell'ultimo turno di campionato contro il Barcellona. Ma stavolta è andata molto, molto diversamente per lui e per la squadra.

Entrata in campo, gol e iniziativa offensiva

Poco dopo l'ingresso in campo di Beltran, il Valencia ha trovato la rete del vantaggio con Santamaria. Al 90' Lucas ha anche messo in condizione Guerra di realizzare il 2-0, ma dopo l'assist dell'ex River Plate, è arrivata la parata di Unai Simon a dire di no all'avversario. Al 93' Hugo Duro ha messo il punto esclamativo, quello del 2-0 da due passi.

Niente bonus ancora

Tre punti dunque per il Valencia, che ha sfruttato pienamente la superiorità numerica generata dall'espulsione di Vivian al 61'. Passi in avanti si registrano anche per Beltran, però il super bonus per gol realizzato ancora non è scattato.