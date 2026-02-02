Tosto: "Stravedo per Fortini, per me deve diventare il futuro capitano della Fiorentina. Kean e gli altri devono cambiare mentalità"

L'ex giocatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a TMW Radio dell'attuale situazione in casa viola.

Le sue parole

"Si sa che ci sono cambiamenti anche a livello societario. Tutto lascia presagire che ci sia Paratici dietro, è una ripartenza. La Fiorentina sta rimettendo a posto i cocci, con un dirigente che credo sia un vero colpo. Credo che nel girone di ritorno si tirerà fuori dalle zone basse della classifica. La Fiorentina come organico è stata costruita bene, bisogna sopperire alla necessità di lottare per una nuova realtà. Nell'organico ci sono giocatori che devono lottare per tirare fuori la squadra da certe posizioni. Kean e gli altri devono cambiare mentalità e lottare per salvarsi".

E su Fortini

"L'ho visto nascere e crescere nella mia accademia a Lucca. Questo ragazzo sta facendo un bellissimo percorso, come Ghiraldi. Stravedo per entrambi, perché hanno fatto la gavetta vera. Fortini non me lo farei mai scappare. Già la Fiorentina si è fatta scappare Ghilardi, anche se lo ha sostituito con Comuzzo. Per me deve diventare il futuro capitano della Fiorentina".