Continua la rincorsa di Parma e Cagliari ad Esposito: sembrava fatta coi Ducali ma i sardi rilanciano. I dettagli

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al futuro di Sebastiano Esposito, attaccante nell’ultima stagione all’Empoli seguito molto da vicino anche dalla Fiorentina di Stefano Pioli. Nelle ultime ore sembrava che l’attaccante di proprietà dell’Inter fosse promesso sposo al Parma di Cuenca, con i Ducali che nell’ultima settimana erano riusciti a superare l’offerta del Cagliari. Questo pomeriggio però le cose sembrano essere nuovamente cambiate.

Esposito sembrava ad un passo da Parma ma il Cagliari vuole rilanciare

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio non è ancora detta l’ultima parola per il passaggio dell’attaccante classe 2002 in Emilia. Quest’oggi il Cagliari di Giulini ha sferrato una controffensiva per lui. L’accordo tra Parma e Inter prevedeva una cifra attorno ai 4/5 milioni, superando l’iniziale offerta dei rossoblù, ma adesso il club sardo, intenzionato a completare il proprio reparto offensivo, è intenzionato a rilanciare.

E' una corsa a due tra il club sardo e il Parma

Nelle ultime ore il club rossoblù ha rilanciato la sua offerta e ora vuole chiudere la trattativa forte anche della volontà del giocatore. Dall’altra parte invece allo stesso tempo il Parma ha l’accordo con l’Inter, ma non con il giocatore: per il quale, secondo quanto riportato, manca ancora qualche dettaglio. Chissà se quella che sta per iniziare sarà la settimana decisiva.