L'operazione Mandragora è partita: più soldi per il giocatore. Ma se in estate il Betis avesse offerto di più...

All'interno della Fiorentina, è partita l’operazione Mandragora, nel senso che i dirigenti viola e il suo procuratore sono tornati a parlare di rinnovo. Di questo ne parla il Corriere dello Sport-Stadio dove si legge la società ha fatto sapere al centrocampista ( e anche a Dodo) di voler intavolare una trattativa che porti all’intesa finale.

Nuovo contratto

In ballo c'è un contratto triennale con opzione per il quarto anno, quindi durata fino al 2028 con la possibilità di arrivare al 2029 in base a determinate condizioni sportive. L'ingaggio dovrebbe salire da 1,5 a 1,8 milioni di euro netti a stagione.

Il tentativo del Betis…respinto!

Sul quotidiano sportivo però si legge anche che, se in estate fosse arrivata un’offerta allettante per lui, i dirigenti viola avrebbero pensato eccome all’addio di Mandragora. L'unica squadra a presentarsi concretamente è stata il Betis Siviglia con una proposta però ben lontana dalla richiesta di dieci-dodici milioni fatta dalla Fiorentina.