Questa mattina è andato in scena un sopralluogo congiunto all'Artemio Franchi con la presenza dei giornalisti e di alcuni membri della giunta comunale. La sindaca Sara Funaro, dopo mesi di rinvii, ha parlato di importanti novità per quanto riguardo il cronoprogramma dei lavori. Funaro ha infatti elencato punto per punto le prossime tappe dei lavori al Franchi.

I lavori in Curva Fiesole

"Siamo giunti con quella attuale alla sesta variante dei lavori - dice la prima cittadina di Firenze - Siamo in grado di dare il dettaglio di tutto il cronoprogramma del primo lotto:

Il 29 agosto 2026 la Curva Fiesole non sarà fruibile, perché il completamento dei lavori avverrà il 16 febbraio 2027. Nel mese di aprile ci saranno poi le verifiche funzionali della struttura e il i collaudi finali. Per il centenario però verranno fatte delle visite guidate apposite".

Il secondo lotto

Per quanto riguarda il secondo lotto dei lavori, che non ha ancora una piena copertura finanziaria, la sindaca ha detto: “Abbiamo delle macro-date e sappiamo la deadline finale, ma non può essere ancora stabilito un cronoprogramma dettagliato. I lavori termineranno per il 2029, in questa data lo stadio sarà totalmente fruibile. Ci saranno strumenti di premialità e di penalità in caso di accelerazione sui tempi previsti o di ritardi".



