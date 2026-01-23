Corriere Fiorentino: L'idea di Joseph e Catherine sulla Fiorentina

Sul Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, nella parte dedicata alla Fiorentina, si legge un'analisi sul centrocampo e una sul futuro della società viola.

Prima pagina

In prima pagina si legge una notizia da Campo di Marte: “Tagliati i primi alberi sotto la Fiesole. E il comitato protesta”.

Pagina 9

A pagina 9 si legge al centro: “Mediana azzurra”. E sotto: “I Commisso e l'idea di tenersi il club, per Rocco. Nel week end Joseph e Catherine attesi a Firenze, lunedì anche la squadra alla messa".