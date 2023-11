La Champions si conferma un altro mondo rispetto ad Europa e Conference League: ecco quanto stanno per incassare le squadre partecipanti

Il portale CalcioeFinanza ha pubblicato un'analisi relativa ai bonus che stanno per arrivare nelle case delle squadre partecipanti alla Champions League. Un totale di 284,55 milioni di euro divisi in base ai risultati sportivi e al market pool. Per quanto riguarda le italiane il Napoli incasserà ben 12,4 milioni, mentre l'Inter 9,93. 8,83 milioni per la Lazio, solo 3,56 per il Milan a causa degli scarsi risultati ottenuti nelle gare di andata del girone.

Al netto delle differenze, resta il fatto che la Champions League si conferma ancora una volta una competizione importante non solo per il suo prestigio, ma anche a livello economico. Spesso sono state evidenziate le differenze di incasso tra chi partecipa alla massima competizione europea e chi invece gioca l'Europa League o addirittura la Conference League come la Fiorentina.