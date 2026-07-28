Gli investimenti principali della Fiorentina riservati all'attacco. La sorpresa interna

Gli investimenti principali che la Fiorentina farà da qui fino alla fine del mercato dovranno essere destinati agli esterni offensivi, considerati fondamentali nel progetto tecnico di Fabio Grosso. Così scrive stamani La Nazione.

I profili

I profili seguiti restano quelli di Mastantuono, Soulé, Bakayoko, Lang e Zhegrova, ai quali si aggiunge Cancellieri come possibile soluzione per ampliare le rotazioni.

La sorpresa

Ma potrebbe anche esserci una sorpresa, perché in quest'ottica potrebbe acquistare sempre più valore anche la permanenza di Gudmundsson. Per l'islandese sono arrivati soltanto alcuni sondaggi, soprattutto dall'estero e dall'Atalanta, ma nessuna proposta concreta.

La Fiorentina non ha intenzione di svenderlo e vuole capire se può ritagliarsi o meno un ruolo nello scacchiere di Grosso.