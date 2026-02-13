Confermate le assenze in porta per il Pisa contro il Milan. Indicazioni verso il derby?
Dopo il Como, per la Fiorentina, sarà la volta del derby di ritorno. Lunedì prossimo al Franchi è in programma la gara contro il Pisa, squadra che invece tra pochi minuti affronterà il Milan. In una condizione molto pericolosa.
Pisa, indicazioni verso Firenze?
Arrivano indicazioni utili anche per la gara contro la Fiorentina. Confermata, ad esempio, la precaria situazione in porta con Scuffet e Semper out: gioca il 37enne Nicolas. Ancora in panchina, invece, il super acquisto di gennaio Durosinmi, che non sta riuscendo ancora a trovare un posto dal primo minuto. A centrocampo Marin rientrerà soltanto al Franchi.
Che guaio in porta
Pisa: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. All.: Hiljemark.
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All.: Allegri.