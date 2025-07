Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina e presto si unirà alla squadra al Viola Park. Tra i nomi circolati in ottica mercato che lui ha già allenato, era spuntato anche Ismael Bennacer del Milan, tornato dal prestito all'Olympique Marsiglia. L'algerino è soltanto un'idea per ora per il club viola, ma evidentemente anche per i francesi.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, c'è una lunga fase di stallo tra Milan e Marsiglia per Bennacer: manca l'intesa, sia economica che dal punto di vista dell'ingaggio. C'è troppa differenza di valutazione, che non rende possibile (al momento) il trasferimento. Insieme all'ex Fiorentina Yacine Adli, anche Bennacer rientra tra gli esuberi rossoneri.