Valcareggi: "Con Colpani non è andata bene, ma Thorstvedt mi piace. Fagioli? Incedibile, anche per 50 milioni"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Thorstvedt mi piace molto, è un calciatore affidabile che garantisce presenze e rendimento. Quando un allenatore si porta dietro i suoi calciatori è sempre un rischio, a Firenze siamo ancora scottati dall'esperienza di Colpani, però stavolta mi voglio fidare".

“Fagioli è incedibile”

Poi su Fagioli ha aggiunto: " Per me è incedibile, non scherziamo. Lo scambio solo per un giocatore di pari livello. Se ci danno 50 milioni, come li usiamo? A quel punto bisogna comprare dalle big, sennò sono soldi sprecati”.