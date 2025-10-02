L’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato a Radio Sportiva, focalizzandosi anche sul tema portiere e sulla questione legata all'impiego di Tommaso Martinelli, attuale secondo portiere viola.

‘Oggi preferisco non esprimermi, il valore viola è molto diverso’

“L’inizio di stagione è negativo, ma non bisogna rimangiarsi nulla. C’è tutto il tempo per rimettersi a posto. Nel calcio le cose cambiano repentinamente: questo me lo auguro. Pioli era la scelta migliore che si potesse fare in quel momento. La Fiorentina sta rendendo meno rispetto alle aspettative e a come era stata costruita la squadra. Gli investimenti andranno valutati nel tempo, io non mi sento di esprimermi in questo momento. Ma sono sicuro che la Fiorentina abbia un valore ben diverso da questo”.

‘La Fiorentina non può permettersi di…’

“Martinelli avrebbe fatto meglio ad andare a farsi le ossa, perché in situazioni come questa, e in una piazza difficile, la Fiorentina non può permettersi di rovinare un esordio o di non avere la certezza di andare avanti in Conference. De Gea è una delle poche certezze della Fiorentina”.