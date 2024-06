Tifosi al Franchi: Più posti durante i lavori rispetto a quanto previsto in convenzione. Il nodo settore ospiti

Non più 22 mila, bensì 24 mila 786 posti. Questa è la stima della capienza dello stadio Franchi per le partite della Fiorentina per la stagione 2024/25 a causa dei lavori di ristrutturazione che causerà la chiusura al pubblico dell’intera Curva Fiesole, più una piccola parte della tribuna laterale e una più ampia della Maratona. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Superati i posti garantiti dalla convenzione

Superati, quindi, i 22 mila posti che erano stati garantiti nella convenzione firmata (anche dal club viola) per la prossima stagione.

Nodo settore ospiti

Resta però un nodo legato al settore ospiti dello stadio, tema per altro già affrontato da Fiorentinanews.com. Sul tavolo ci sono due ipotesi: trasferirlo tra curva Fiesole e Maratona, oppure lasciarlo (ridimensionato nella capacità) nel lato curva Ferrovia. Le soluzioni sono al vaglio.