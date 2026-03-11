Il giornalista Alberto Polverosi ha commentato a Lady Radio le parole in conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli: “Ora la Fiorentina sta seguendo la linea della prudenza, del non prendere gol, ma l'avesse adottata qualche mese fa a questo punto saremmo fuori dalla zona pericolosa. Se la Fiorentina pensa di salvarsi per il nome, retrocederà. Se invece pensa come una squadra piccola, che si trova meritatamente quart'ultima, allora ci sono delle speranze. Lo 0-0 col Parma in una situazione normale non lo accetti, ma in questo momento te lo devi far andare bene. Se contasse il gioco la Fiorentina sarebbe già in Serie B, ma ora conta soltanto ogni punto che riesci a prendere e il punto col Parma ti permette di andare Lunedì a Cremona con due risultati su tre”.

“Ora è meglio stare zitti”

Poi ha aggiunto: “Vanoli ha parlato tanto e ha sbagliato tante dichiarazioni, infatti secondo me da ora in poi dovrebbero stare tutti zitti, tanto chiunque apra bocca fa danni. Ad ogni modo oggi la Fiorentina è questa, legittimo pretendere altro ma la realtà è quella che ha detto Vanoli. Questa è una squadra vuota, che non ha niente, e che lo dica l'allenatore o lo dica qualcun altro non cambia nulla".