Galli: "Nelle prossime cinque partite capiremo chi vuole rimanere a Firenze. Grosso? Dovesse venire, dovrebbe presentarsi con maggiore umiltà"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato così a Lady Radio: “Le ultime partite sono difficili da commentare, più interessante sarà capire come i calciatori affronteranno le prossime cinque. Lo spirito che metteranno, il loro senso d'appartenenza, la loro voglia di rimanere a Firenze. Ormai siamo praticamente salvi, quindi non ci sono scuse: la mente è libera e mai come adesso i calciatori possono dimostrare di cosa sono capaci. Poi ovviamente sarà la società a dover valutare”.

“Decidere in fretta cosa fare con Kean”

Poi ha aggiunto: “Il futuro andrà programmato quanto prima e secondo me il primo tema da affrontare è quello relativo a Kean. Se questo infortunio ha bisogno di qualche mese per essere curato, allora bisogna intervenire. Si vuole puntare su di lui? Operiamolo se necessario. Non si vuole puntare su di lui? Agiamo subito sul mercato per trovare un sostituto e consentirgli di recuperare con calma”.

“Grosso ha le idee molto chiare”

Infine su Grosso: “Ho fatto con lui il master a Coverciano, è un ragazzo con sani principi che sportivamente parlando sta mandando dei messaggi di presunzione. Questo lo reputo un buon segno, perché significa che è sicuro della sua idea di calcio e del percorso che ha fatto per arrivare fin qui. Deve capire però che Firenze è una piazza difficile e che, nel caso, dovrebbe presentarsi con maggiore umiltà”.