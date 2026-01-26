Quei dubbi sulle cure per Kean: Un protocollo di gestione non corretto

Come si sono generati tutti questi problemi relativamente a Moise Kean. Dubbi sulla gestione clinica del giocatore da parte dello staff medico della Fiorentina, vengono gettati stamani da La Nazione.

Gestione non corretta?

Da oltre un mese a questa parte, scrive il quotidiano locale, per il giocatore non sembra essere stato utilizzato da parte dello staff medico il protocollo di gestione corretto.

Domande

Questo perché in un primo momento si è scelto di mandare in campo il giocatore con le infiltrazioni e non lo si è subito fermato? Perché poi, con Cremonese e Lazio, Kean ha giocato solo spezzoni di gara per poi finire due volte di fila fuori dai convocati?

Domande che restano e che fanno da contorno a questa vicenda.