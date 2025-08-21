Sohm: "Era importante iniziare bene, abbiamo fatto una bella partita. Pioli mi chiede di giocare con semplicità e qualità"

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm è intervenuto a TV8 dopo il 3-0 rifilato dai viola al Polissya: “Era importante iniziare bene e abbiamo fatto una bella partita, l'avevamo impostata così”

"Sembra che io sia qua da tanto"

Prosegue: "Sembra che sia qua da tanto? Sono molto contento e spero di continuare così".

"Pioli ci chiede di…"

E alla domanda su quello che gli chiede Pioli risponde: "Di giocare con semplicità e qualità, voglio fare il meglio possibile".