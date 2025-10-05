De Gea-Svilar: la papera e la consolazione del vecchio saggio. Un duello che sblocca un ricordo amaro per il portiere giallorosso

Il Corriere dello Sport ricorda un precedente molto particolare fra il portiere della Fiorentina David De Gea e Mile Svilar, segnato da una clamorosa papera del portiere della Roma, allora al Benfica, e dall'abbraccio consolatorio di De Gea a fine partita.

Esordio con papera

Era la Champions League del 2017, in campo Benfica e Manchester United. La porta dei Red Devils era difesa dal portiere spagnolo; dall’altra parte Julio Cesar diede forfait e al suo posto giocò il debuttante Svilar. 18 anni, un mese, 12 giorni e zero minuti con la prima squadra. Una papera clamorosa del serbo regala il gol a Rashford e la vittoria allo United. Un cross innocuo viene bloccato dal portiere della Roma, che però, senza accorgersene, entra dentro la propria porta con il pallone ancora in mano.

L'abbraccio di De Gea

A fine partita De Gea lo consola con un lungo abbraccio e dice in conferenza stampa: “I tifosi del Benfica dovrebbero essere contenti di avere un portiere così. Oggi ha fatto un errore, capita. Le sue capacità sono però straordinarie e fossi in loro non mi soffermerei su questo. Ho visto giocare un portiere dal talento enorme". Ci aveva visto giusto: la scorsa stagione Svilar ha battuto proprio De Gea come migliore portiere della Serie A.

