A Tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara, che si è soffermato sul momento attuale della squadra viola, toccando vari argomenti, dal campo ai singoli della rosa gigliata.

‘Fondamentale che la squadra sia con Palladino per salire uno scalino in classifica’

“Non si può dire se la Fiorentina sia uscita dalla crisi con la vittoria sul Lecce, la prestazione non è stata esaltante. Una brutta partita, forse anche insonne si sarebbe addormentato, ma serviva la vittoria per ritrovare punti importanti. La squadra rimane sempre in corsa per l’Europa nonostante le tre sconfitte consecutive precedenti. La squadra viola tuttavia è in una fase stagnante, i secondi tempi non convincono ed i giocatori viola appaiono sulle gambe. È fondamentale che la squadra sia con Palladino, mai come quest’anno la Fiorentina potrebbe avere la possibilità di salire quello scalino che non è riuscita a superare nei tre anni precedenti”.

‘Il Bologna rivale viola per l’Europa League’

“La squadra viola in un modo o nell’altro, anche se non convince a livello estetico, può fare un salto di qualità. Il Bologna sta facendo bene ed è in lotta con la Fiorentina dopo qualche difficoltà iniziale. È senza dubbio una rivale della squadra viola nella corsa all’Europa League. Se Palladino arrivasse ottavo o nono farebbe più o meno quanto fatto negli scorsi anni”.